ОТР — прямой эфир онлайн смотреть

Общественное телевидение России (ОТР) — Государственный телеканал России, основанный Правительством РФ 17 сентября 2012.

Телеканал ОТР большое внимание уделяет жизни Российских регионов с решением проблем в гражданском обществе страны, просвещению и образованию.

В прямом эфире ОТР происходят дискуссии с участием телезрителей и общественных деятелей, политиков, обсуждая и решая политические, экономические и социальные темы страны. В эфире канала ОТР, научные и исторические передачи, с ежедневными и актуальными новостными блоками, а также художественные и уникальные документальные фильмы собственного производства!

ОТР смотреть онлайн прямой эфир

Программа передач ОТР