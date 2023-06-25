ОТР — прямой эфир онлайн смотреть

OTR — pryamoj efir onlajn smotretОбщественное телевидение России (ОТР) — Государственный телеканал России, основанный Правительством РФ 17 сентября 2012.

Телеканал ОТР большое внимание уделяет жизни Российских регионов с решением проблем в гражданском обществе страны, просвещению и образованию.

 В прямом эфире ОТР происходят дискуссии с участием телезрителей и общественных деятелей, политиков, обсуждая и решая политические, экономические и социальные темы страны. В эфире канала ОТР, научные и исторические передачи, с ежедневными и актуальными новостными блоками, а также художественные и уникальные документальные фильмы собственного производства!

 

ОТР смотреть онлайн прямой эфир

 

 

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