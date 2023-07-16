Первый Крымский: смотреть онлайн прямой эфир

Первый Крымский — это Государственный телеканал, начавший свое вещание 25 января 1959 года, с 1 июля 2014 года, телеканал вошёл в состав Крымского регионального мультиплекса цифрового телевидения РФ.

На сегодня, телеканал Первый Крымский выпускает собственные информационные и аналитические программы в режиме прямого эфира или реального времени, такие, как "Время новостей" и "Тема дня".

В основе программы Первого Крымского, — яркие шоу, концерты известных исполнителей, зрелищные фестивали, увлекательные телеигры, а также художественные и документальные фильмы о культуре и истории, включая Крымской истории, о его народе и его о традициях. Всё это делает телеканал Первый Крымский, разносторонним или семейно - развлекательным телеканалом, с которым каждый участник семьи, сможет оценить красоты Крыма, а также талант журналистов и ведущих телеканала и всех программ – канала Первый Крымский!

Канал Первый Крымский: прямой эфир