Kanal 7 Турция: прямой эфир смотреть

Kanal 7 – Это турецкий национальный телеканал, начавший свое вещание летом 1994 года. Аудитория Канала 7, ориентирована на всех членов семьи, основу его программ, составляют сериалы высокого уровня, как собственного производства, так и зарубежного: индийские фильмы, а также корейские драмы и романтические сериалы.



В сетку программ Kanal 7, входят передачи о путешествиях и здоровье, кухне и еде, ток-шоу с участим различных и многочисленных национальностей, проживающих в Турции. Программные шоу телеканала, собирают вместе людей разных национальностей: армян, турок, евреев и индийцев, что было впервые на турецком телевидении, и что принесло огромную популярность Kanal 7 не только в Турции, но и по всему Миру!

Kanal 7: Прямой эфир