UFC 282 Анкалаев vs. Блахович - видео, результаты

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В ночь с 10 на 11 декабря, в Лас-Вегасе (США) состоялся грандиозный турнир UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz. Смотрите онлайн видео боев турнира UFC 282.

В главном событии UFC 282, пройдет титульный бой в полутяжелом весе: чемпион, поляк Ян Блахович (29-9) сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым (19-1).

На декабрь 2022 года, Ян Блахович в рейтинге полутяжеловесов UFC занимает 2 место, Магомед Анкалаев имеет третий номер рейтинга, первое место занимает бразилец Гловер Тейшейра. Победитель противостояния Анкалаев vs. Блахович, или чемпион UFC в следующем бою, должен встретится с бразильцем Гловером Тейшейра.

Кард UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz

Главный кард:
    Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Магомед Анкалаев
    Легкий вес: Пэдди Пимблетт – Джаред Гордон
    Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио – Робби Лоулер
    Полулегкий вес: Брайс Митчелл – Илия Топурия
    Средний вес: Даррен Тилл – Дрикус Дю Плесси

Предварительный кард:
    Легчайший вес: Рауль Росас – Джей Перрин
    Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк – Крис Докос
    Средний вес: Эдмен Шахбазян – Далча Лунгиамбула
    Полулегкий вес: Билли Куарантильо – Александр Эрнандес
    Средний вес: Крис Кертис – Хоакин Бакли
    Полулегкий вес: Эрик Силва – Ти Джей Браун
    Легчайший вес: Ронни Лоуренс – Камерон Саайман
    Наилегчайший вес: Даниэл Ласерда – Винисиус Сальвадор

 

UFC 282: Блахович vs Анкалаев - Лучшие моменты

 

 

 

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Магомед Анкалаев - лучшие моменты

 

Ян Блахович - лучшие моменты

 

Результаты турнира UFC 282

Основной кард:
Бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича завершился ничьей раздельным решением судей
Пэдди Пимблетт победил Джареда Гордона единогласным решением судей
Сантьяго Понзиниббио победил Алекса Мороно нокаутом в 3-м раунде
Дрикус дю Плесси победил Даррена Тилла удушением сзади в 3-м раунде
Илия Топурия победил Брайса Митчелла удушением (ручной треугольник) во 2-м раунде

Прелимы:

Рауль Росас-мл победил Джея Перрина удушением сзади в 1-м раунде
Жаирзиньо Розенстрайк победил Криса Докоса нокаутом во 2-м раунде
Эдмен Шахбазян победил Далчу Лунгиамбулу техническим нокаутом во 2-м раунде
Крис Кертис победил Хоакина Бакли нокаутом во 2-м раунде
Билли Куарантилло победил Александра Эрнандеса техническим нокаутом во 2-м раунде
Ти Джей Браун победил Эрика Силву удушением (ручной треугольник) в 3-м раунде
Кэмерон Саайман победил Стивена Кослоу техническим нокаутом в 3-м раунде

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