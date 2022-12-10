UFC 282 Анкалаев vs. Блахович - видео, результаты

В ночь с 10 на 11 декабря, в Лас-Вегасе (США) состоялся грандиозный турнир UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz. Смотрите онлайн видео боев турнира UFC 282.

В главном событии UFC 282, пройдет титульный бой в полутяжелом весе: чемпион, поляк Ян Блахович (29-9) сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым (19-1).

На декабрь 2022 года, Ян Блахович в рейтинге полутяжеловесов UFC занимает 2 место, Магомед Анкалаев имеет третий номер рейтинга, первое место занимает бразилец Гловер Тейшейра. Победитель противостояния Анкалаев vs. Блахович, или чемпион UFC в следующем бою, должен встретится с бразильцем Гловером Тейшейра.

Кард UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz

Главный кард:

Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Магомед Анкалаев

Легкий вес: Пэдди Пимблетт – Джаред Гордон

Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио – Робби Лоулер

Полулегкий вес: Брайс Митчелл – Илия Топурия

Средний вес: Даррен Тилл – Дрикус Дю Плесси

Предварительный кард:

Легчайший вес: Рауль Росас – Джей Перрин

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк – Крис Докос

Средний вес: Эдмен Шахбазян – Далча Лунгиамбула

Полулегкий вес: Билли Куарантильо – Александр Эрнандес

Средний вес: Крис Кертис – Хоакин Бакли

Полулегкий вес: Эрик Силва – Ти Джей Браун

Легчайший вес: Ронни Лоуренс – Камерон Саайман

Наилегчайший вес: Даниэл Ласерда – Винисиус Сальвадор

UFC 282: Блахович vs Анкалаев - Лучшие моменты

Предлагаем вашему вниманию:

Магомед Анкалаев - лучшие моменты



Ян Блахович - лучшие моменты

Результаты турнира UFC 282

Основной кард:

Бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича завершился ничьей раздельным решением судей

Пэдди Пимблетт победил Джареда Гордона единогласным решением судей

Сантьяго Понзиниббио победил Алекса Мороно нокаутом в 3-м раунде

Дрикус дю Плесси победил Даррена Тилла удушением сзади в 3-м раунде

Илия Топурия победил Брайса Митчелла удушением (ручной треугольник) во 2-м раунде

Прелимы:

Рауль Росас-мл победил Джея Перрина удушением сзади в 1-м раунде

Жаирзиньо Розенстрайк победил Криса Докоса нокаутом во 2-м раунде

Эдмен Шахбазян победил Далчу Лунгиамбулу техническим нокаутом во 2-м раунде

Крис Кертис победил Хоакина Бакли нокаутом во 2-м раунде

Билли Куарантилло победил Александра Эрнандеса техническим нокаутом во 2-м раунде

Ти Джей Браун победил Эрика Силву удушением (ручной треугольник) в 3-м раунде

Кэмерон Саайман победил Стивена Кослоу техническим нокаутом в 3-м раунде