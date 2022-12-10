UFC 282 Анкалаев vs. Блахович - видео, результаты

В ночь с 10 на 11 декабря, в Лас-Вегасе (США) состоялся грандиозный турнир UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz. Смотрите онлайн видео боев турнира UFC 282.
В главном событии UFC 282, пройдет титульный бой в полутяжелом весе: чемпион, поляк Ян Блахович (29-9) сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым (19-1).
На декабрь 2022 года, Ян Блахович в рейтинге полутяжеловесов UFC занимает 2 место, Магомед Анкалаев имеет третий номер рейтинга, первое место занимает бразилец Гловер Тейшейра. Победитель противостояния Анкалаев vs. Блахович, или чемпион UFC в следующем бою, должен встретится с бразильцем Гловером Тейшейра.
Кард UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz
Главный кард:
Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Магомед Анкалаев
Легкий вес: Пэдди Пимблетт – Джаред Гордон
Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио – Робби Лоулер
Полулегкий вес: Брайс Митчелл – Илия Топурия
Средний вес: Даррен Тилл – Дрикус Дю Плесси
Предварительный кард:
Легчайший вес: Рауль Росас – Джей Перрин
Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк – Крис Докос
Средний вес: Эдмен Шахбазян – Далча Лунгиамбула
Полулегкий вес: Билли Куарантильо – Александр Эрнандес
Средний вес: Крис Кертис – Хоакин Бакли
Полулегкий вес: Эрик Силва – Ти Джей Браун
Легчайший вес: Ронни Лоуренс – Камерон Саайман
Наилегчайший вес: Даниэл Ласерда – Винисиус Сальвадор
UFC 282: Блахович vs Анкалаев - Лучшие моменты
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Результаты турнира UFC 282
Основной кард:
Бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича завершился ничьей раздельным решением судей
Пэдди Пимблетт победил Джареда Гордона единогласным решением судей
Сантьяго Понзиниббио победил Алекса Мороно нокаутом в 3-м раунде
Дрикус дю Плесси победил Даррена Тилла удушением сзади в 3-м раунде
Илия Топурия победил Брайса Митчелла удушением (ручной треугольник) во 2-м раунде
Прелимы:
Рауль Росас-мл победил Джея Перрина удушением сзади в 1-м раунде
Жаирзиньо Розенстрайк победил Криса Докоса нокаутом во 2-м раунде
Эдмен Шахбазян победил Далчу Лунгиамбулу техническим нокаутом во 2-м раунде
Крис Кертис победил Хоакина Бакли нокаутом во 2-м раунде
Билли Куарантилло победил Александра Эрнандеса техническим нокаутом во 2-м раунде
Ти Джей Браун победил Эрика Силву удушением (ручной треугольник) в 3-м раунде
Кэмерон Саайман победил Стивена Кослоу техническим нокаутом в 3-м раунде