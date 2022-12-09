Эстрада vs. Гонсалес 3: видео боев

В ночь с 3 на 4 декабря в Глендейле (США) проходил большой вечер бокса Estrada vs Chocolatito III, смотрите онлайн видео боев.

В главном поединке вечера бокса, состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Мексиканец Хуан Франсиско Эстрада (43-3, 28 КО) в третий раз встречается в ринге с никарагуанцем Романом Гонсалесом (51-3, 41 КО), который определить победителя трилогии, счет в которой 1:1.

Кард вечера бокса Estrada vs Chocolatito III

Хуан Франсиско Эстрада (43-3, 28 КО) – Роман Гонсалес (51-3, 41 КО)

Хулио Сесар Мартинес (18-2, 14 КО) – Самуэль Кармона (8-0, 4 КО)

Диего Пачеко (16-0, 13 КО) – Рикардо Адриан Луна (24-8-2, 16 КО)

Хоселито Веласкес (15-0-1, 10 КО) – Кристофер Росалес (34-6, 21 КО)

Остин Уильямс (12-0, 9 КО) – Симон Мадсен (13-0, 10 КО)

Марк Кастро (8-0, 6 КО) – Майкол Лопес (16-3, 8 КО)

Беатрис Феррейра (1-0, 0 КО) – Карисс Браун (7-2, 4 КО)

Энтони Эррера (3-0-1, 2 КО) – Хуан Секвейра (1-1, 0 КО).

Хуан Эстрада – Роман Гонсалес 3 / Estrada vs Chocolatito III

плеер 2

Пачеко Диего - Луна Рикардо Адриан / Pacheco vs. Luna

Хулио Сесар Мартинес – Самуэль Кармона / Martinez vs. Carmona