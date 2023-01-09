Монреаль Канадиенс – Сиэтл Кракен: Прямая трансляция 10.01.2023

В ночь с 9 на 10 января 2023 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Монреаль Канадиенс – Сиэтл Кракен. Начало прямого эфира 10.01.2023 в 03:30 по московскому времени.

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Смотрите матч Montreal Canadiens vs Seattle Craken в прямом эфире и в записи!

Монреаль Канадиенс – Сиэтл Кракен: прямой эфир

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