Реал Мадрид - Барселона: Прямая трансляция 15 января 2023

15 января 2023 года в Саудовской Аравии в Эр-Рияде, состоится финальный матч Суперкубка Испании. На поле встретятся принципиальные соперники: Реал (Мадрид) и Барселона (Барселона). Начало прямого эфира матча 15.01.2023 в 22-00 по московскому времени.
Общий счет соперников, или Эль Класико, состоит из 284 встреч, в которых 102 победы у реала и 97 побед у Барсы.
Где смотреть: В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv и sportbox
Предлагаем вашему вниманию:
Плеер 1
Плеер 2