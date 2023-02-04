Bellator 290 Бейдер – Емельяненко 2: прямая трансляция

С 4 на 5 февраля 2023 года, в Инглвуде, США, состоится масштабный турнир Bellator 290: Bader vs. Fedor 2. Начало прямой трансляции 5 февраля в 02:00, начало Основного карда в 05:00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе: чемпион, американец Райан Бейдер (30–7 1) защищает свои пояс от россиянина Федора Емельяненко (40-6 1). 

В со-главном поединке, россиянин Анатолий Токов (31-2) проведёт титульный бой в среднем весе, с действующим чемпионом Bellator - американцем Джонни Эблином (12-0).

 

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Кто лучший боец Bellator?

Кто лучший боец Bellator?

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