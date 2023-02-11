UFC 284 Махачев – Волкановски: прямая трансляция

В ночь с 11 на 12 февраля 2023 года, в Перт (Австралия), пройдет турнир UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski. Начало турнира 12.02.2023 в 02-00 мск, начало Главного карда в 06-00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится титульный бой в лёгком весе: чемпион, россиянин Ислам Махачев (23-1) защищает свой пояс от чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски (25-1).

Откроет турнир UFC 284, дебютный бой Зубайра Тухугова (20-5-1) в легком весе, где его соперником стал бразилец Элвис Бреннер Оливейра (13-3).

Смотреть трансляцию UFC 284 возможно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!», а так же в официальном приложении UFC Fight Pass.

Кард UFC 284 Makhachev vs. Volkanovski

Главный кард

Ислам Махачев (23-1-0) — Александр Волкановски (25-1-0), титульный бой в лёгком весе;

Яир Родригес (14-3-0) — Джош Эммет (18-2-0), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;

Джек Делла Маддалена (13-2-0) — Рэнди Браун (16-4-0), средний вес;

Джастин Тафа (5-3-0) — Паркер Портер (12-7-0), средний вес;

Джимми Крут (12-3-0) — Алонзо Манифилд (13-3-0), полутяжёлый вес.

Предварительный кард

Тайсон Педро (9-3-0) — Модестас Букаукас (13-5-0), полутяжёлый вес;

Джошуа Кулибао (10-1-1) — Мелсик Багдасарян (7-1-0), полулёгкий вес;

Шэннон Росс (12-6-0) — Клейдсон Родригес (7-2-0), лёгкий вес;

Джейми Малларки (15-5-0) — Франциско Прадо (11-0-0), лёгкий вес;

Джек Дженкинс (10-2-0) — Дон Шейнис (12-4-0), средний вес.

Ранний предварительный кард

Конклак Суфисара (7-3-0) — Элис Рид (6-2-0), женский минимальный вес;

Шейн Янг (13-6-0) — Блэйк Билдер (7-0-1), средний вес;

Зубайра Тухугов (20-5-1) — Элвис Бреннер Оливейра (13-3-0), лёгкий вес.

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