Февраль 2023 года: Э. Набиуллина допустила использование криптовалют в международных расчетах. Ранее ЦБ РФ был категорически против любого использования криптовалют. 

UFC 284 Махачев – Волкановски: прямая трансляция

В ночь с 11 на 12 февраля 2023 года, в Перт (Австралия), пройдет турнир UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski. Начало турнира 12.02.2023 в 02-00 мск, начало Главного карда в 06-00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится титульный бой в лёгком весе: чемпион, россиянин Ислам Махачев (23-1) защищает свой пояс от чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски (25-1).

Откроет турнир UFC 284, дебютный бой Зубайра Тухугова (20-5-1) в легком весе, где его соперником стал бразилец Элвис Бреннер Оливейра (13-3).

Смотреть трансляцию UFC 284 возможно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!»,  а так же в официальном приложении UFC Fight Pass.

 

Кард UFC 284 Makhachev vs. Volkanovski

Главный кард
    Ислам Махачев (23-1-0) — Александр Волкановски (25-1-0), титульный бой в лёгком весе;
    Яир Родригес (14-3-0) — Джош Эммет (18-2-0), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;
    Джек Делла Маддалена (13-2-0) — Рэнди Браун (16-4-0), средний вес;
    Джастин Тафа (5-3-0) — Паркер Портер (12-7-0), средний вес;
    Джимми Крут (12-3-0) — Алонзо Манифилд (13-3-0), полутяжёлый вес.

Предварительный кард
    Тайсон Педро (9-3-0) — Модестас Букаукас (13-5-0), полутяжёлый вес;
    Джошуа Кулибао (10-1-1) — Мелсик Багдасарян (7-1-0), полулёгкий вес;
    Шэннон Росс (12-6-0) — Клейдсон Родригес (7-2-0), лёгкий вес;
    Джейми Малларки (15-5-0) — Франциско Прадо (11-0-0), лёгкий вес;
    Джек Дженкинс (10-2-0) — Дон Шейнис (12-4-0), средний вес.

Ранний предварительный кард
    Конклак Суфисара (7-3-0) — Элис Рид (6-2-0), женский минимальный вес;
    Шейн Янг (13-6-0) — Блэйк Билдер (7-0-1), средний вес;
    Зубайра Тухугов (20-5-1) — Элвис Бреннер Оливейра (13-3-0), лёгкий вес.

Предлагаем вашему вниманию:

 

 

 

Опрос про UFC

Кто сейчас лучший боец UFC?

Последние события:

Похожие материалы UFC / MMA

UFC Вегас 64 смотреть онлайн

В ночь с 5 на 6 ноября 2022 года, в Лас-Вегас, США, состоится турнир UFC Fight Night 214 Rodriguez vs. Lemos, начало турнира 5 ноября в…