UFC Fight Night: Крылов vs. Спэнн - Прямая трансляция

В ночь 25 на 26 февраля 2023 года, в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night: Krylov vs. Spann. Начало турнира 26.02.2023 в 00:30 мск, начало Основного карда и прямого эфира - 26 февраля в 03:00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет бой топовых полутяжеловесов, в октагоне встретятся: уроженец Луганской области, проживающий в РФ - Никита Крылов (29-9) и американец Райан Спэнн (21-7).

Кард / бои UFC Fight Night: Krylov vs. Spann

Главный кард:
    Полусредний вес: Майк Маллот – Йохан Лэйниссе
    Женщины, наилегчайший вес: Татьяна Суарес – Монтана Де Ла Роса
    Тяжелый вес: Аугусто Сакаи – Донтейл Мейс
    Средний вес: Андре Муниз – Брэндан Аллен
    Полутяжелый вес: Никита Крылов – Райан Спэнн

Предварительный кард:
    Легкий вес: Рафаэл Алвес – Нурулло Алиев
    Легкий вес: Джо Солецки – Карл Дитон;
    Промежуточный вес, до 59 кг: Оди Осборн – Чарльз Джонсон;
    Легкий вес: Джордан Левитт – Виктор Мартинес
    Женщины, наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичус – Габриэлла Фернандес
    Легкий вес: Эрик Гонсалес – Тревор Пик

 

Официальный плеер, начало 03-00 мск:

UFC Fight Night: Крылов vs. Спэнн: Прямой эфир

 

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