UFC Fight Night: Крылов vs. Спэнн - Прямая трансляция

В ночь 25 на 26 февраля 2023 года, в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night: Krylov vs. Spann. Начало турнира 26.02.2023 в 00:30 мск, начало Основного карда и прямого эфира - 26 февраля в 03:00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет бой топовых полутяжеловесов, в октагоне встретятся: уроженец Луганской области, проживающий в РФ - Никита Крылов (29-9) и американец Райан Спэнн (21-7).

Кард / бои UFC Fight Night: Krylov vs. Spann

Главный кард:

Полусредний вес: Майк Маллот – Йохан Лэйниссе

Женщины, наилегчайший вес: Татьяна Суарес – Монтана Де Ла Роса

Тяжелый вес: Аугусто Сакаи – Донтейл Мейс

Средний вес: Андре Муниз – Брэндан Аллен

Полутяжелый вес: Никита Крылов – Райан Спэнн

Предварительный кард:

Легкий вес: Рафаэл Алвес – Нурулло Алиев

Легкий вес: Джо Солецки – Карл Дитон;

Промежуточный вес, до 59 кг: Оди Осборн – Чарльз Джонсон;

Легкий вес: Джордан Левитт – Виктор Мартинес

Женщины, наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичус – Габриэлла Фернандес

Легкий вес: Эрик Гонсалес – Тревор Пик

Официальный плеер, начало 03-00 мск:

UFC Fight Night: Крылов vs. Спэнн: Прямой эфир