UFC 285 Джонс – Ган: смотреть онлайн

С 4 на 5 марта 2023 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет грандиозный турнир UFC 285: Jones vs Gane. Начало турнира 5 февраля в 01:30 msk, начало Главного карда и прямой трансляции - 5 марта в 06:00 по московскому времени.

В главном событии UFC 285 , состоится титульный бой, за вакантный пояс чемпиона в тяжелом весе: лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории - американец Джон Джонс (26-1) подерется с мощным французом Сирилом Ганом (11-1).

Отметим бой Главного карда, с участием Казахстанца, не имеющего поражений в октогоне: Шавкат Рахмонов (16-0) в среднем весе, сразится с американцем Джеффом Нилом (15-4). В со-главном событии, пройдет еще титульный бой: чемпионка Валентина Шевченко (22-3) защищает свой титул от Алексы Грассо (15-3) из Мексики. Прямую трансляцию всего турнира можно смотреть на платформе UFC Fight Pass.

Кард / бои UFC 285 Jones vs Gane:

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