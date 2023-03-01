Джон Джонс – Сирил Ган: видео, результаты

Смотрите результаты всех боев турнира UFC 285: Jones vs Gane, смотреть онлайн полный бой поединка Джон Джонс — Сирил Ган, который проходил в рамках главного события турнира UFC 285, состоявшегося 5 марта 2023 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

UFC 285 Jones vs Gane: видео

UFC 285: Лучшие моменты турнира

UFC 285 результаты:

Главный кард

Джон Джонс (26-1) — SBM 1 — Сирил Ган (11-1). Досрочная победа Джонса на старте боя — заставил сдаться Гана, проведя удушающий "гильотиной".

5 раундов за титул UFC в тяжёлом весе (до 120,2 кг)

Алекса Грассо (15-3) — SBM 4 — Валентина Шевченко (23-3). Грассо отобрала титул у Шевченко, заставив капитулировать в 4-м раунде после удушающего приёма из-за спины.

5 раундов за титул UFC в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг)

Шавкат Рахмонов (16-0) — SBM 3 — Джефф Нил (15-4). Досрочная победа Рахмонова удушающим приёмом в 3-м раунде.

3 раунда в промежуточном весе (до 79,4 кг)

Матеуш Гамрот (21-2) — SD 3 — Джалин Тёрнер (13-5). Победа Гамрота по очкам раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

3 раунда в лёгком весе (до 70,3 кг)

Бо Никал (3-0) — SBM 1 — Джейми Пикетт (13-8). Быстрая досрочная победа дебютанта промоушена Никала удушающим приёмом (ручной треугольник).

3 раунда в среднем весе (до 38,9 кг)

Предварительный кард

Коди Гарбрандт (12-4) — UD 3 — Тревин Джонс (13-9). Победа Гарбрандта по очкам единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

3 раунда в легчайшем весе (до 61,2 кг)

Дрикус Дю Плесси (18-2) — ТКО 2 — Дерек Брансон (23-8). Досрочная победа Дю Плесси техническим нокаутом во 2-м раунде. Угол Брансона выбросил полотенце на последних секундах 5-минутки.

3 раунда в среднем весе (до 83,9 кг)

Аманда Рибас (10-3) — UD 3 — Вивьен Арауджо (11-4). Победа Рибас по очкам единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-27).

3 раунда в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг)

Марк-Андре Баррио (14-6) — ТКО 2 — Джулиан Маркес (9-3). Досрочная победа Баррио техническим нокаутом во 2-м раунде.

3 раунда в среднем весе (до 83,9 кг)

Ранний предварительный кард

Йен Гэрри (10-0) — ТКО 3 — Кхэньан Сун (18-6). Досрочная победа Гэрри техническим нокаутом в 3-м раунде. Потряс и принялся забивать на покрытии до остановки рефери.

3 раунда в полусреднем весе (до 77,1 кг)

Кэмерон Саайман (7-0) — MD 3 — Леомана Мартинес (10-3). Победа Сааймана по очкам большинством голосов судей (29-26, 28-27, 28-28).

3 раунда в промежуточном весе (до 62,1 кг)

Табата Риччи (7-1) — SBM 2 — Джессика Пенне (14-6). Досрочная победа Риччи болевым приёмом ("рычаг локтя") во 2-м раунде.

3 раунда в минимальном весе (до 52 кг)

Фарид Башарат (9-0) — UD 3 — Деймон Блэкшир (12-4-1). Победа Башарата по очкам единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

3 раунда в легчайшем весе (до 61,2 кг)

Лоик Раджабов (16-4-1) — UD 3 — Эстебан Рибович (11-0). Победа Раджабова по очкам единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

3 раунда в лёгком весе (до 70,3 кг)