Реал Мадрид – Ливерпуль: Прямая трансляция 15 марта 2023

15 марта 2023 года, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в Мадрид (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет второй матч команд: Реал (Мадрид) против Ливерпуля (Ливерпуль, Англия). На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS.



Начало прямого эфира 15 марта в 23:00 по московскому времени. Ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала матча.

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию: Плеер 1 Плеер 2