ЦСКА – Локомотив: КХЛ прямая трансляция 29 марта 2023

29 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Запад", пройдет заключительный - 7 матч соперников плей-офф в 1/2 финала: "ЦСКА" (Москва) принимает "Локомотив" (Ярославль). Перед началом встречи, счет в серии 3:3!

Начало прямого эфира 29 марта в 18:45 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч ЦСКА – Локомотив в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

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