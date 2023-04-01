Манчестер Сити – Ливерпуль: АПЛ прямая трансляция 1 апреля 2023

1 апреля, в рамках 29 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2022-2023, в Манчестере на стадионе «Этихад», пройдет ключевой матч тура: Манчестер Сити (Манчестер) идущий на 2 месте в АПЛ, принимает Ливерпуль (Ливерпуль), занимающий 6 позицию.

Начало прямого эфира 1 апреля в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Ливерпуль в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

 

Манчестер Сити – Ливерпуль: прямой эфир

 

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

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