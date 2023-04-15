Ньюкасл – Астон Вилла: прямая трансляция 15 апреля 2023

15 апреля 2023 года, в рамках 31 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк», пройдет важный матч тура: Ньюкасл Юнайтед идущий на 3 месте в АПЛ, принимает ФК Астон Вилла (Бирмингем), занимающий 6 позицию. 

Начало прямого эфира 15 апреля в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

 

Ньюкасл – Астон Вилла: прямой эфир 31 тур

 

Ньюкасл – Астон Вилла: трансляция 31 тур


 

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