UFC Канзас-Сити: Холлоуэй – Аллен: прямая трансляция

В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года, в Канзас-Сити (США) на арене T-Mobile Center, пройдет турнир UFC on ESPN 44: Holloway vs. Allen, еще известный, как UFC Канзас-Сити. Начало турнира 16 апреля в 00:30 мск, начало Основного карда и прямого эфира в 03:30 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится бой топовых бойцов полулегкого веса: экс чемпион UFC, американец Макс Холлоуэй (23-7) сразится с британцем Арнольдом Алленом (19-1).

В рамках турнира выступят известные и интересные бойцы: не имеющий поражений Азамат Мурзаканов, Молдавский Халк - Ион Куцелаба, Эдсон Барбоза.



Кард / бои UFC Fight Night Holloway vs. Allen

Основной кард

Макс Холлоуэй (23-7) – Арнольд Аллен (19-1)

Эдсон Барбоза (22-11) – Билли Куарантилло (17-4)

Азамат Мурзаканов (12-0) – Дастин Джейкоби (18-6-1)

Таннер Босер (20-9-1) – Ион Куцелаба (16-9-1)

Педро Муньоз (19-7) – Крис Гутьеррес (19-4-2)

Клэй Гуида (38-22) – Рафа Гарсия (14-3)

Предварительный кард

Билл Алджео (16-7) – Ти-Джей Браун (17-9)

Матеус Николау (19-2-1) – Брэндон Ройвэл (14-6)

Зак Каммингс (24-7) – Эд Херман (26-15)

Пиера Родригес (9-0) – Джиллиан Робертсон (11-7)

Лэндо Ванната (12-6-2) – Даниэль Зельхубер (12-1)

Бруна Бразил (8-2-1) – Денис Гомес (6-2)

Аарон Филлипс (12-4) – Гастон Боланьос (6-3)

Джоселин Эдвардс (12-4) – Люси Пудилова (14-7)

Официальный плеер:

UFC on ESPN 44: Holloway vs. Allen прямой эфир

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