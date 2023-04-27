Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: прямая трансляция 27 апреля

27 апреля 2023 года, в рамках 33 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», пройдет важный матч тура: ФК Тоттенхэм Хотспур (Лондон) идущий на 7 месте АПЛ, принимает Манчестер Юнайтед (Манчестер), занимающего 3 позицию.

Начало прямого эфира 27 апреля в 22:15 по московскому времени. Смотрите матч Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию: Плеер 1

Плеер 2