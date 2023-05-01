Медведев – Шевченко: ATP Мадрид 2023: прямая трансляция 1 мая

Сегодня 1 мая в Мадриде (Испания), пройдет матч третьего круга, 1/16 финала турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: 3-я ракетка мира - Даниил Медведев (Россия) и 96 номер рейтинга ATP - Александр Шевченко (Россия).

Начало прямого эфира 1 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Александр Шевченко в прямом эфире и в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

ATP 1000 Madrid 2023: День 5 - видео обзор матчей



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