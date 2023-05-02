Хачанов – Рублев: ATP Мадрид 2023: прямая трансляция 2 мая

Сегодня 2 мая в Мадриде (Испания), пройдет матч матч четвертого круга, 1/8 финала турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: 5-я ракетка мира - Андрей Рублев (Россия) и 10 номер рейтинга ATP - Карен Хачанов (Россия).

Начало прямого эфира 2 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Андрей Рублев - Карен Хачанов в прямом эфире и в записи!

 

 

Хачанов – Рублев: прямой эфир ATP Madrid

 

Хачанов – Рублев: трансляция ATP Madrid

 

предлагаем вашему вниманию:

ATP 1000 Madrid 2023: День 6 - видео обзор матчей

 

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