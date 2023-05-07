Зенит – Спартак: Прямая трансляция 7 мая 2023

Сегодня 7 мая, в рамках 26 тура РПЛ / МИР Российская Премьер-лига 2023, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», состоится принципиальный матч соперников и важный тура 26 тура: "Зенит" (Санкт-Петербург) принимает "Спартак" (Москва).

К началу матча, Зенит занимает 1 строчку в РПЛ, Спартак идет на 3 месте в чемпионате. В случае победы, Питерцы могут стать чемпионом РПЛ в 5-й раз, если  ЦСКА не сможет дома обыграть «Оренбург».

Начало прямого эфира 7 мая в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Зенит – Спартак в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

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