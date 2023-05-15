Рублев – Давидович-Фокина: ATP Рим 2023: прямая трансляция 15 мая

Сегодня 15 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/16 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: в корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Начало прямого эфира 15 мая ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Андрей Рублев – Алехандро Давидович-Фокина в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

Рублев – Давидович-Фокина: прямой эфир

 

ATP Рим 2023: прямой эфир


 

Теннис: прямой эфир

 

 

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