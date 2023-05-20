Рыбакина – Калинина: Финал WTA Рим 2023: прямая трансляция 20 мая

Сегодня 20 мая 2023 года в Риме (Италия) пройдет Финальный матч турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Ангелина Калинина (Украина).

Начало прямого эфира 20 мая ~ в 23:10 по московскому времени (задерживается - дождь). Смотрите матч Елена Рыбакина - Ангелина Калинина в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

ATP Рим 2023: прямой эфир Теннис прямой эфир

Рыбакина – Калинина: трансляция