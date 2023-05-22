Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сити: прямая трансляция 37 тур

Сегодня 22 мая 2023 года, в рамках 37 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк», пройдет важный матч: ФК Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) идущий на 3 месте в АПЛ, принимает Лестер Сити (Лестер), занимающий 19 место.

Начало прямого эфира 22 мая в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Ньюкасл Юнайтед – Арсенал в прямом эфире и в записи!

Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сити: Highlights

Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сити: трансляция