Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сити: прямая трансляция 37 тур

Сегодня 22 мая 2023 года, в рамках 37 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк», пройдет важный матч: ФК Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) идущий на 3 месте в АПЛ, принимает Лестер Сити (Лестер), занимающий 19 место. 

Начало прямого эфира 22 мая в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Ньюкасл Юнайтед – Арсенал в прямом эфире и в записи!

 

 

Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сити: Highlights

 

Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сити: трансляция

 

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