ЧМ по хоккею 2023: США – Германия: прямая трансляция 27 мая

Сегодня 27 мая 2023 года, в Финляндии на стадионе Нокиа-Арена, состоится матч 1/2 финала мужского Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023.

На льду встречаются: сборная США с главным тренером Дэвидом Куинни и сборная Германия под руководством Харольда Крайса.

В 1/4 финала США переиграла сборную Чехии, Германия обыграла сборную Швейцарии. Начало прямого эфира 27 мая в 18:20 по московскому времени. Смотрите матч США – Германия в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Официальный плеер:

Прямой эфир ЧМ по хоккею 2023: США – Германия

ЧМ по хоккею 2023: Канада – Латвия: 1/2 финала - видео