Рыбакина – Соррибес Тормо: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 3 июня

Сегодня 3 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч третьего раунда, 1/16 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Начало прямого эфира 3 июня ~ в 12:45 по московскому времени. Смотрите матч Елена Рыбакина – Сара Соррибес-Тормо в прямом эфире и в записи!

Рыбакина – Соррибес Тормо: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

Ролан Гаррос 2023: прямой эфир