Медведев – Маннарино: Уимблдон 2023: прямая трансляция 6 июля

Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Сегодня 6 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Адриан Маннарино (Франция).

Начало прямого эфира 6 июля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Даниил Медведев – Адриан Маннарино в прямом эфире и в записи!

 

 

Даниил Медведев – Адриан Маннарино: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция

 

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