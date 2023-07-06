Медведев – Маннарино: Уимблдон 2023: прямая трансляция 6 июля

Сегодня 6 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Адриан Маннарино (Франция).

Начало прямого эфира 6 июля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Даниил Медведев – Адриан Маннарино в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Адриан Маннарино: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямой эфир

Уимблдон 2023 прямая трансляция