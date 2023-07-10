Рыбакина – Хаддад Майа: Уимблдон 2023: прямая трансляция 10 июля

Сегодня 10 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Греция) и Беатрис Хаддад Майа (Бразилия).

Начало прямого эфира 10 июля ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Елена Рыбакина – Беатрис Хаддад Майа в прямом эфире и в записи!

Елена Рыбакина – Беатрис Хаддад Майа: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямой эфир





Уимблдон 2023 прямая трансляция 10 июля