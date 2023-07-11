Медведев — Юбэнкс: Уимблдон 2023: прямая трансляция 12 июля

12 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Кристофер Юбэнкс (США).

Начало прямого эфира 12 июля ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в прямом эфире и в записи!

Уимблдон 2023 1/4 финала, трансляции 12 июля ~ время начала, МСК:

Мэдисон Кис (США) — Арина Соболенко (Белоруссия). 15.00

Онс Жабер (Тунис) — Елена Рыбакина (Казахстан). 15.30

Даниил Медведев (Россия) — Кристофер Юбенкс (США). 17.00

Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания). 17.30

Уимблдон 2023 прямая трансляция 12 июля

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