Медведев — Юбэнкс: Уимблдон 2023: прямая трансляция 12 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

12 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Кристофер Юбэнкс (США).

Начало прямого эфира 12 июля ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в прямом эфире и в записи!

 

Уимблдон 2023 1/4 финала, трансляции 12 июля ~ время начала, МСК:
Мэдисон Кис (США) — Арина Соболенко (Белоруссия). 15.00
Онс Жабер (Тунис) — Елена Рыбакина (Казахстан). 15.30
Даниил Медведев (Россия) — Кристофер Юбенкс (США). 17.00
Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания). 17.30

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 12 июля

 

Даниил Медведев – Иржи Лехечка: видео 1/8 финала

 

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