Самсонова — Кырстя: WTA Вашингтон 2023: прямая трансляция 2 августа

Сегодня 2 августа 2023 года в Вашингтоне, США, пройдет матч 1/16 финала женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Вашингтон 2023, еще известного как Citi Open, из серии WTA 500. В корте встречаются: действующий чемпион WTA Вашингтон Людмила Самсонова (Россия) и Сорана Кырстя (Румыния).

Начало прямого эфира 2 августа ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Вашингтон: Людмила Самсонова – Сорана Кырастя в прямом эфире и в записи!

Теннис Вашингтон 2023: прямой эфир

Людмила Самсонова – Сорана Кырастя: прямой эфир Rus