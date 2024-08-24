Мейвезер – Готти III 2: смотреть онлайн

С 24 на 25 августа 2024 года, в Мехико (Мексика) на арене Мехико Сити, состоится грандиозный вечер бокса Mayweather vs Gotti III 2. Начало прямой трансляции 25.08.2024 ~ в 02:00 по московскому времени.

Стадион Мехико Сити-Арена, вмещает 22 300 зрителей, стоимость билета на бой, начинается с $2 664.

В главном событии вечера бокса, пройдет бой в полусреднем весе, состоящий из 8-раундов, в ринге в поединке реванше, встречаются: не имеющий поражений, легенда бокса, 47-летний Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 KO) и внук известного гангстера, 31 летний Джон Готти III (2-0, 1 KO, ММА 5-1).

Мейвезер и Готти договорились сразится без весового лимита, накануне поединка, вес соперников составил:

Мейвезер - 72,9 кг

Готти - 82,3 кг

Первый бой соперников проходил в ночь на 12 июня 2023 года, в Санрайзе (США), который завершился без судейского решения, но с конфликтом и дракой, после остановки рефери поединка из-за словесных оскорблений.

Кард турнира Mayweather vs Gotti III 2:

Флойд Мейвезер - Джон Готти

Виктор Ортис - Родриго Дамиан Кориа

Алан Пикассо (28-0-1, 16 КО) - Азат Ованнисян (21-4, 17 КО)

Кёрмел Мотон (4-0, 3 КО) - Виктор Васкес (5-2-1, 0 КО)

Луис Родригес (15-0, 14 КО) - Сесар Вака Эспиноса (16-1-1, 11 КО)

Сесилия Нино Родригес (13-1-1, 6 КО) - Арленн Санчес Агирре (5-6-4, 1 КО)

Аарон Силва (14-1, 11 КО) - Марко Антонио Перибан (26-7-1, 17 КО)

Луис Ариас (20-4-1, 9 КО) - Франсиско Риос (14-13-3, 10 КО)

Трентон Джозеф Браун (2-0, 0 КО) - Хосе Антонио Муньос (2-2, 1 КО)

Джон Истер (6-0, 6 КО) - Хильберто Флорес (25-23, 19 КО)

Диего Хименес (дебют) - Хосе Пабло Ранчеро (1-0, 0 КО)

Хесус Карлос Санчес (2-0, 2 КО) - Ирвинг Исраэль Дионисио (1-4, 0 КО)

Дилан Риос (2-0, 2 КО) - Брайан Мартинес (дебют)

Секае Терри (дебют) - Карлос Росас Мартинес (1-1, 0 КО)

Джёрсли Варгас (2-0, 2 КО) - Брайан Каррильо (3-1, 2 КО).

Флойд Мейвезер – Джон Готти 2: полный бой

Флойд Мейвезер – Джон Готти 1: драка