Мейвезер – Готти III 2: смотреть онлайн

Флойд Мейвезер – Джон Готти III 2: прямой эфир

С 24 на 25 августа 2024 года, в Мехико (Мексика) на арене Мехико Сити, состоится грандиозный вечер бокса Mayweather vs Gotti III 2. Начало прямой трансляции 25.08.2024 ~ в 02:00 по московскому времени.

Стадион Мехико Сити-Арена, вмещает 22 300 зрителей, стоимость билета на бой, начинается с $2 664.
В главном событии вечера бокса, пройдет бой в полусреднем весе, состоящий из 8-раундов, в ринге в поединке реванше, встречаются: не имеющий поражений, легенда бокса, 47-летний Флойд Мейвезер-младший  (50-0, 27 KO) и внук известного гангстера, 31 летний Джон Готти III (2-0, 1 KO, ММА 5-1). 

Мейвезер и Готти договорились сразится без весового лимита, накануне поединка, вес соперников составил: 
Мейвезер - 72,9 кг
Готти - 82,3 кг

Первый бой соперников проходил в ночь на 12 июня 2023 года, в Санрайзе (США), который завершился без судейского решения, но с конфликтом и дракой, после остановки рефери поединка из-за словесных оскорблений.

 

Кард турнира Mayweather vs Gotti III 2:

    Флойд Мейвезер - Джон Готти
    Виктор Ортис - Родриго Дамиан Кориа
    Алан Пикассо (28-0-1, 16 КО) - Азат Ованнисян (21-4, 17 КО)
    Кёрмел Мотон (4-0, 3 КО) - Виктор Васкес (5-2-1, 0 КО)
    Луис Родригес (15-0, 14 КО) - Сесар Вака Эспиноса (16-1-1, 11 КО)
    Сесилия Нино Родригес (13-1-1, 6 КО) - Арленн Санчес Агирре (5-6-4, 1 КО)
    Аарон Силва (14-1, 11 КО) - Марко Антонио Перибан (26-7-1, 17 КО)
    Луис Ариас (20-4-1, 9 КО) - Франсиско Риос (14-13-3, 10 КО)
    Трентон Джозеф Браун (2-0, 0 КО) - Хосе Антонио Муньос (2-2, 1 КО)
    Джон Истер (6-0, 6 КО) - Хильберто Флорес (25-23, 19 КО)
    Диего Хименес (дебют) - Хосе Пабло Ранчеро (1-0, 0 КО)
    Хесус Карлос Санчес (2-0, 2 КО) - Ирвинг Исраэль Дионисио (1-4, 0 КО)
    Дилан Риос (2-0, 2 КО) - Брайан Мартинес (дебют)
    Секае Терри (дебют) - Карлос Росас Мартинес (1-1, 0 КО)
    Джёрсли Варгас (2-0, 2 КО) - Брайан Каррильо (3-1, 2 КО).

 

Флойд Мейвезер – Джон Готти 2: полный бой

 

 

Флойд Мейвезер – Джон Готти 1: драка

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Опрос о боксе:

Кто лучший боксер всех времен?

Похожие материалы ММА / Бокс

Джошуа – Дюбуа: прямая трансляция

Джошуа – Дюбуа: смотреть онлайн

В ночь с 21 на 22 сентября 2024 года, в Лас-Вегасе, США, состоится большой вечер бокса: Joshua vs Dubois. Начало прямой трансляции 21.09.2024 в 18:00 МСК, начало основного карда 22 сентября в 01:00 по московскому…
Сауль Канело Альварес – Эдгар Берланга: смотреть онлайн

Альварес – Берланга: смотреть онлайн

С 14 на 15 сентября 2024 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет масштабный вечер бокса: Canelo vs Berlanga. Начало прямой трансляции 15.09.2024 в 03:00 по московскому времени. В главном событии вечера, состоится бой за титулы…
Usyk vs. Fury: прямой эфир

Усик – Фьюри прямая трансляция

В ночь с 18 на 19 мая 2024 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдет грандиозный вечер бокса Usyk vs. Fury. Начало прямой трансляции 18.05.2024 в 19:00 по Московскому времени. В главном событии вечера, состоится…
KSI vs Fury: полный бой

KSI – Томми Фьюри: смотреть онлайн

Сегодня, 14 октября 2023 года, в Манчестере, Англия, пройдет грандиозный вечер бокса KSI vs Fury. Начло прямой трансляции 14 октября в 21:00 по…