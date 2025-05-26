Александрова – Бронцетти: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

26 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Лючия Бронцетти (Италия).

Начало прямого эфира 26 мая ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Лючия Бронцетти – Екатерина Александрова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Лючия Бронцетти – Екатерина Александрова: трансляция Rus