Андреева М – Букша: Ролан Гаррос 2025: прямая трансляция

27 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Кристина Букша (Испания).

Начало прямого эфира 27 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Мирра Андреева – Кристина Букша, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева – Кристина Букша: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2025: прямой эфир 2 Rus

Расписание матчей Ролан Гаррос на 27 мая. 1-й круг:

Court Philippe-Chatrier

⏰13:00 🇺🇸София Кенин - 🇨🇵Варвара Грачева

⏰15:00 🇺🇸Коко Гауфф - 🇦🇺Оливия Гадецки

⏰17:00 🇷🇸Новак Джокович - 🇺🇸Маккензи Макдональд

⏰21:15 🇨🇵Гаэль Монфис - 🇧🇴Хуго Деллиен



Court Suzanne Lenglen

⏰12:00 🇷🇺Мирра Андреева - 🇪🇸Кристина Букса

⏰14:00 🇩🇪Александр Зверев - 🇺🇸Леарнер Тьен

⏰19:00 🇬🇧Джек Дрейпер - 🇮🇹Маттиа Беллуччи



Court Simone Mathieu

⏰12:00 🇷🇺Даниил Медведев - 🇬🇧Кэмерон Норри

⏰15:00 🇹🇳Онс Жабер - 🇵🇱Магдалена Фрех



Court 14

⏰18:00 🇧🇪Элизе Мертенс - 🇨🇵Луа Буассон

⏰20:00 🇷🇺Анна Калинская - 🇨🇿Мэри Бузкова

Court 7

⏰16:00 🇷🇺Андрей Рублев - 🇿🇦Ллойд Харрис

⏰19:00 🇧🇷Жоао Фонсека - 🇵🇱Хуберт Хуркач

Court 6

⏰12:00 🇧🇾Виктория Азаренко - 🇧🇪Янина Викмайер

⏰14:00 🇧🇬Григор Димитров - 🇺🇸Итан Куинн

⏰19:00 🇨🇦Феликс Оже-Альяссим - 🇮🇹Маттео Арнальди

Court 4

⏰16:00 🇬🇪Николоз Басилашвили - 🇵🇹Хенрик Роча

Court 8

⏰17:00 🇭🇷Марин Чилич - 🇮🇹Флавио Коболли

Court 9

⏰17:00 🇷🇺Эрика Андреева - 🇬🇧Сонай Картал

Court 12

⏰12:00 🇷🇺Оксана Селехметьева - 🇨🇿Маркета Вондрушова

⏰14:00 🇰🇿Александр Бублик - 🇦🇺Джеймс Дакворт

Court 13

⏰12:00 🇰🇿Александр Шевченко - 🇷🇸Душан Лайович

⏰15:00 🇦🇲Элина Аванесян - 🇺🇦Ангелина Калинина

⏰20:00 🇰🇿Юлия Путинцева - 🇦🇷Солана Сиерра