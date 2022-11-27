Диллиан Уайт - Джермейн Франклин: смотреть видео боя

Этот бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), проходил с 26 на 27 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» (Англия).

В ринге встречались: экс-претендент на титул чемпиона мира, мощный британец Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) и небитый американец Джермейн Франклин (21-0, 14 КО).

Whyte vs. Franklin / Диллиан Уайт - Джермейн Франклин

В рамках вечера бокса Whyte vs. Franklin, состоялся бой Фабио Уордли (15-0, 14 КО) – ТКО 3 – Нэйтен Горман (19-2, 13 КО). Фаворит трижды ронял андердога, после чего в углу Гормана решили снять своего бойца с поединка.

12 раундов за титул чемпиона Британии в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Фабио Уордли – Нэйтен Горман / Wardley vs. Gorman