UFC Fight Night: Томпсон vs. Холланд – смотреть онлайн

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В ночь с 3 на 4 декабря в Орландо (США) состоялся турнир UFC on ESPN 42: Thompson vs Holland, смотрите онлайн видео и результаты турнира UFC orlando.

В главном поединке события, проходил бой топовых средневесов: американец Кевин Холланд (23-8) сразится с бывшим претендентом на титул в полусреднем весе, соотечественником Стивеном Томпсоном (16-6-1). 

В со-главном событии ESPN 42, экс-чемпион UFC бразилец Рафаэль Дос Аньос (31-14) померится силами с набравшим приличную форму Брайаном Барберену. 

Кард / бои UFC on ESPN 42: Thompson vs Holland

ОСНОВНОЙ КАРД:
    Полусредний вес: Стивен Томпсон – Кевин Холланд
    Полусредний вес: Рафаэль Дос Аньос – Брайан Барберена
    Наилегчайший вес: Матеус Николау – Мэтт Шнелл
    Тяжелый вес: Тай Туиваса – Сергей Павлович
    Средний вес: Джек Херманссон – Роман Долидзе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
    Средний вес: Эрик Андерс – Кайл Дакас
    Полусредний вес: Нико Прайс – Филип Роу
    Минимальный женский вес: Анджелла Хилл – Эмили Дукоти
    Легкий вес: Клэй Гуида – Скотт Хольцман
    Легкий вес: Майкл Джонсон – Марк Диакеси
    Полулегкий вес: Даррен Элкинс – Джонатан Пирс
    Наилегчайший женский вес: Трэйси Кортез – Аманда Рибас
    Легкий вес: Натан Леви – Дженаро Вальдес
    Полулегкий вес: Марсело Рохо – Фрэнсис Маршалл
    Минимальный женский вес: Язмин Хаугери – Истела Нуньес

 

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Результаты всех боев UFC orlando

ОСНОВНОЙ КАРД:

    Стивен Томпсон победил Кевина Холланда техническим нокаутом (остановка боя углом) в 4-м раунде (5:00);
    Рафаэль Дос Аньос победил Брайана Барберену сабмишном (удушение сзади) во 2-м раунде (3:20);
    Матеус Николау победил Мэтта Шнелла нокаутом во 2-м раунде (1:44);
    Сергей Павлович победил Тая Туивасу техническим нокаутом в 1-м раунде (0:54);
    Роман Долидзе победил Джека Херманссона техническим нокаутом во 2-м раунде (4:06);
    Эрик Андерс победил Кайла Дакаса техническим нокаутом во 2-м раунде (2:45).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

    Филип Роу победил Нико Прайса техническим нокаутом в 3-м раунде (3:26);
    Анджелла Хилл победила Эмили Дукоти единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
    Клэй Гуида победил Скотта Хольцмана раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);
    Майкл Джонсон победил Марка Диакеси единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
    Джонатан Пирс победил Даррена Элкинса единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);
    Натан Леви победил Дженаро Вальдеса единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28);
    Фрэнсис Маршалл победил Марсело Рохо нокаутом во 2-м раунде (1:14);
    Язмин Хаугери победила Истелу Нуньес техническим нокаутом во 2-м раунде (4:06).

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