UFC Fight Night: Томпсон vs. Холланд – смотреть онлайн

В ночь с 3 на 4 декабря в Орландо (США) состоялся турнир UFC on ESPN 42: Thompson vs Holland, смотрите онлайн видео и результаты турнира UFC orlando.
В главном поединке события, проходил бой топовых средневесов: американец Кевин Холланд (23-8) сразится с бывшим претендентом на титул в полусреднем весе, соотечественником Стивеном Томпсоном (16-6-1).
В со-главном событии ESPN 42, экс-чемпион UFC бразилец Рафаэль Дос Аньос (31-14) померится силами с набравшим приличную форму Брайаном Барберену.
Кард / бои UFC on ESPN 42: Thompson vs Holland
ОСНОВНОЙ КАРД:
Полусредний вес: Стивен Томпсон – Кевин Холланд
Полусредний вес: Рафаэль Дос Аньос – Брайан Барберена
Наилегчайший вес: Матеус Николау – Мэтт Шнелл
Тяжелый вес: Тай Туиваса – Сергей Павлович
Средний вес: Джек Херманссон – Роман Долидзе
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
Средний вес: Эрик Андерс – Кайл Дакас
Полусредний вес: Нико Прайс – Филип Роу
Минимальный женский вес: Анджелла Хилл – Эмили Дукоти
Легкий вес: Клэй Гуида – Скотт Хольцман
Легкий вес: Майкл Джонсон – Марк Диакеси
Полулегкий вес: Даррен Элкинс – Джонатан Пирс
Наилегчайший женский вес: Трэйси Кортез – Аманда Рибас
Легкий вес: Натан Леви – Дженаро Вальдес
Полулегкий вес: Марсело Рохо – Фрэнсис Маршалл
Минимальный женский вес: Язмин Хаугери – Истела Нуньес
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ОСНОВНОЙ КАРД:
Стивен Томпсон победил Кевина Холланда техническим нокаутом (остановка боя углом) в 4-м раунде (5:00);
Рафаэль Дос Аньос победил Брайана Барберену сабмишном (удушение сзади) во 2-м раунде (3:20);
Матеус Николау победил Мэтта Шнелла нокаутом во 2-м раунде (1:44);
Сергей Павлович победил Тая Туивасу техническим нокаутом в 1-м раунде (0:54);
Роман Долидзе победил Джека Херманссона техническим нокаутом во 2-м раунде (4:06);
Эрик Андерс победил Кайла Дакаса техническим нокаутом во 2-м раунде (2:45).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
Филип Роу победил Нико Прайса техническим нокаутом в 3-м раунде (3:26);
Анджелла Хилл победила Эмили Дукоти единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Клэй Гуида победил Скотта Хольцмана раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);
Майкл Джонсон победил Марка Диакеси единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Джонатан Пирс победил Даррена Элкинса единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);
Натан Леви победил Дженаро Вальдеса единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28);
Фрэнсис Маршалл победил Марсело Рохо нокаутом во 2-м раунде (1:14);
Язмин Хаугери победила Истелу Нуньес техническим нокаутом во 2-м раунде (4:06).