UFC Fight Night: Томпсон vs. Холланд – смотреть онлайн

В ночь с 3 на 4 декабря в Орландо (США) состоялся турнир UFC on ESPN 42: Thompson vs Holland, смотрите онлайн видео и результаты турнира UFC orlando.

В главном поединке события, проходил бой топовых средневесов: американец Кевин Холланд (23-8) сразится с бывшим претендентом на титул в полусреднем весе, соотечественником Стивеном Томпсоном (16-6-1).

В со-главном событии ESPN 42, экс-чемпион UFC бразилец Рафаэль Дос Аньос (31-14) померится силами с набравшим приличную форму Брайаном Барберену.

Кард / бои UFC on ESPN 42: Thompson vs Holland

ОСНОВНОЙ КАРД:

Полусредний вес: Стивен Томпсон – Кевин Холланд

Полусредний вес: Рафаэль Дос Аньос – Брайан Барберена

Наилегчайший вес: Матеус Николау – Мэтт Шнелл

Тяжелый вес: Тай Туиваса – Сергей Павлович

Средний вес: Джек Херманссон – Роман Долидзе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Средний вес: Эрик Андерс – Кайл Дакас

Полусредний вес: Нико Прайс – Филип Роу

Минимальный женский вес: Анджелла Хилл – Эмили Дукоти

Легкий вес: Клэй Гуида – Скотт Хольцман

Легкий вес: Майкл Джонсон – Марк Диакеси

Полулегкий вес: Даррен Элкинс – Джонатан Пирс

Наилегчайший женский вес: Трэйси Кортез – Аманда Рибас

Легкий вес: Натан Леви – Дженаро Вальдес

Полулегкий вес: Марсело Рохо – Фрэнсис Маршалл

Минимальный женский вес: Язмин Хаугери – Истела Нуньес

UFC Орландо: Сергей Павлович - Слова после боя

UFC Орландо: Томпсон vs Холлэнд - Лучшие моменты

Лучшие выступления бойцов #UFCorlando





Результаты всех боев UFC orlando

ОСНОВНОЙ КАРД:

Стивен Томпсон победил Кевина Холланда техническим нокаутом (остановка боя углом) в 4-м раунде (5:00);

Рафаэль Дос Аньос победил Брайана Барберену сабмишном (удушение сзади) во 2-м раунде (3:20);

Матеус Николау победил Мэтта Шнелла нокаутом во 2-м раунде (1:44);

Сергей Павлович победил Тая Туивасу техническим нокаутом в 1-м раунде (0:54);

Роман Долидзе победил Джека Херманссона техническим нокаутом во 2-м раунде (4:06);

Эрик Андерс победил Кайла Дакаса техническим нокаутом во 2-м раунде (2:45).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Филип Роу победил Нико Прайса техническим нокаутом в 3-м раунде (3:26);

Анджелла Хилл победила Эмили Дукоти единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Клэй Гуида победил Скотта Хольцмана раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);

Майкл Джонсон победил Марка Диакеси единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Джонатан Пирс победил Даррена Элкинса единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);

Натан Леви победил Дженаро Вальдеса единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28);

Фрэнсис Маршалл победил Марсело Рохо нокаутом во 2-м раунде (1:14);

Язмин Хаугери победила Истелу Нуньес техническим нокаутом во 2-м раунде (4:06).