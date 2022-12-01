RCC 13: Шлеменко vs. Исмаилов – видео онлайн

3 декабря в Екатеринбурге проходил большой турнир по смешанным единоборствам RCC 13. предлагаем вашему вниманию видео боев турнира RCC 13.

В главном поединке события в октагоне сразились звездные бойцы мма: Александр Шторм Шлеменко, против Магомеда Хищника Исмаилова!

Кард / бои RCC 13

Главный кард:

Марина Мохнаткина (7-3) – Татьяна Агиар (6-4);

Владимир Пальченков (12-3) – Владимир Кузьминых (10-5);

Артур Караваев (16-7) – Нельсон Гомес (22-4);

Илья Ерастов (7-3) – Александр Грозин (19-4-1);

Алексей Кунченко (20-3) – Магомедcайгид Алибеков (13-3);

Денис Лаврентьев (12-1) – Фелипе Коларес (10-4);

Тимур Нагибин (20-6) – Али Абдулхаликов (10-2);

Михаил Рагозин (21-5) – Шара Буллет (9-0);

Иван Штырков (21-2) – Асылжан Бахытжанулы (13-3-1).

Магомед Исмаилов (17-3-1) — Александр Шлеменко (61-14-1 1);

Предварительный кард:

Иван Бондарчук — Максим Дюпин;

Константин Симонов — Андрей Тимушев;

Георгий Беляев — Тимур Тогончиев; Чингиз Минязев — Владислав Фунтов;

Никита Кондратов — Александр Красовский;

Игорь Шардаков — Максим Вакин.

Шлеменко vs. Исмаилов: прямой эфир

RCC 13: Исмаилов vs Шлеменко | Взвешивание - прямая трансляция