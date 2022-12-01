RCC 13: Шлеменко vs. Исмаилов – видео онлайн

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3 декабря в Екатеринбурге проходил большой турнир по смешанным единоборствам RCC 13. предлагаем вашему вниманию видео боев турнира RCC 13.

В главном поединке события в октагоне сразились звездные бойцы мма: Александр Шторм Шлеменко, против Магомеда Хищника Исмаилова!

Кард / бои RCC 13

Главный кард
    Марина Мохнаткина (7-3) – Татьяна Агиар (6-4);
    Владимир Пальченков (12-3) – Владимир Кузьминых (10-5);
    Артур Караваев (16-7) – Нельсон Гомес (22-4);
    Илья Ерастов (7-3) – Александр Грозин (19-4-1);
    Алексей Кунченко (20-3) – Магомедcайгид Алибеков (13-3);
    Денис Лаврентьев (12-1) – Фелипе Коларес (10-4);
    Тимур Нагибин (20-6) – Али Абдулхаликов (10-2);
    Михаил Рагозин (21-5) – Шара Буллет (9-0);
    Иван Штырков (21-2) – Асылжан Бахытжанулы (13-3-1).
    Магомед Исмаилов (17-3-1) — Александр Шлеменко (61-14-1 1);

Предварительный кард:
    Иван Бондарчук — Максим Дюпин;
    Константин Симонов — Андрей Тимушев;
    Георгий Беляев — Тимур Тогончиев;    Чингиз Минязев — Владислав Фунтов;
    Никита Кондратов — Александр Красовский;
    Игорь Шардаков — Максим Вакин.

 

 Шлеменко vs. Исмаилов: прямой эфир

 

RCC 13:  Исмаилов vs Шлеменко | Взвешивание - прямая трансляция

 

 

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