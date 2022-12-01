RCC 13: Шлеменко vs. Исмаилов – видео онлайн

3 декабря в Екатеринбурге проходил большой турнир по смешанным единоборствам RCC 13. предлагаем вашему вниманию видео боев турнира RCC 13.
В главном поединке события в октагоне сразились звездные бойцы мма: Александр Шторм Шлеменко, против Магомеда Хищника Исмаилова!
Кард / бои RCC 13
Главный кард:
Марина Мохнаткина (7-3) – Татьяна Агиар (6-4);
Владимир Пальченков (12-3) – Владимир Кузьминых (10-5);
Артур Караваев (16-7) – Нельсон Гомес (22-4);
Илья Ерастов (7-3) – Александр Грозин (19-4-1);
Алексей Кунченко (20-3) – Магомедcайгид Алибеков (13-3);
Денис Лаврентьев (12-1) – Фелипе Коларес (10-4);
Тимур Нагибин (20-6) – Али Абдулхаликов (10-2);
Михаил Рагозин (21-5) – Шара Буллет (9-0);
Иван Штырков (21-2) – Асылжан Бахытжанулы (13-3-1).
Магомед Исмаилов (17-3-1) — Александр Шлеменко (61-14-1 1);
Предварительный кард:
Иван Бондарчук — Максим Дюпин;
Константин Симонов — Андрей Тимушев;
Георгий Беляев — Тимур Тогончиев; Чингиз Минязев — Владислав Фунтов;
Никита Кондратов — Александр Красовский;
Игорь Шардаков — Максим Вакин.
Шлеменко vs. Исмаилов: прямой эфир
RCC 13: Исмаилов vs Шлеменко | Взвешивание - прямая трансляция