ЧМ-2022 Аргентина – Франция: смотреть

Где и когда смотреть: В воскресенье, 18 декабря 2022 года, в городе Лусаиле, в Катаре состоится финальный матч, начало 18.12.2022 в 18:00 по мск. Ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала.

Команды Франции и Аргентины имеют по две победы в кубках мира. В последний раз, Франция и Аргентина встречались на Чемпионате мира-2018, где французы оказались сильнее аргентинцев, а сама игра была результативной и закончилась со счетом 4:3.

Обе команды, по ходу мундиаля 2022 показывали отличную игру, не случайно список лучших бомбардиров кубка мира 2022 года, возглавляют француз Килиан Мбаппе и аргентинская звезда Лионель Месси, забившие по 5 мячей, которые так же борются в битве за золотую бутсу турнира.

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