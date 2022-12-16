АСА 149 смотреть онлайн

16 декабря в Москве проходил турнир АСА 149 Вагаев – Слипенко, смотрите онлайн видео боев турнира.

В главном события, состоялся титульный бой, - за пояс чемпиона АСА в полусреднем весе: чемпион Абубакар Вагаев (21-3-0) защищает титул от Виталия Слипенко (15-4-0).

Кард АСА 149:

Главный кард

Абубакар Вагаев (Россия, 21-3-0) – Виталий Слипенко (Россия, 15-4-0), титульный бой в полусреднем весе;

Мухамед Коков (Россия, 18-7-0) – Дэви Рамос (Бразилия, 10-5-0), лёгкий вес;

Амирхан Адаев (Россия, 19-4-0) – Хердесон Батиста (Бразилия, 17-7-0), лёгкий вес;

Леван Макашвили (Грузия, 20-5-1) – Курбан Тайгибов (Россия, 12-3-0), полулёгкий вес;

Хакран Диас (Бразилия, 26-8-1) – Аурел Пиртеа (Румыния, 25-12-0), лёгкий вес.

Предварительный кард

Анатолий Бойко (Россия, 8-1-0) – Русимар Пальярес (Бразилия, 19-11-1), полусредний вес;

Джосиель Сильва (Бразилия, 17-5-0) – Ислам Мешев (Россия, 12-5-0), легчайший вес;

Владислав Янковский (Белоруссия, 9-0-0) – Рене Пессоа (Бразилия, 24-10-0), легчайший вес;

Юсуп Омаров (Россия, 16-7-0) – Витезслав Райнох (Чехия, 10-4-0), лёгкий вес;

Турал Рагимов (Азербайджан, 21-8-0) – Маркос Родригез Дос Сантос (Бразилия, 34-13-1), полулёгкий вес;

Андрей Калечиц (Белоруссия, 6-3-0) – Мансур Хатуев (Россия, 9-4-0), наилегчайший вес;

Александр Ковалёв (Белоруссия, 11-1-0) – Карлос Агусту «Спартас» (Бразилия, 20-5-0), полулёгкий вес;

Селем Евлоев (Россия, 5-3-0) – Никита Чистяков (Россия, 14-10-1), легчайший вес.

Виталий Слипенко vs. Абубакар Вагаев | АСА 149

АСА 149 Вагаев – Слипенко: трансляция