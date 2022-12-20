KSW 77 Халидов – Пудзяновский: смотреть онлайн

17 декабря в Гливице (Польша) проходил турнир KSW 77 Khalidov vs. Pudzianowski, предлагаем вашему вниманию онлайн видео боев турнира.

В главном поединке события, стал самый ожидаемый бой в истории KSW, в октагоне встречались: знаменитый поляк Мариуш Пудзяновский (17-8) и бывшим чемпионом в полутяжёлом и среднем весе чеченцем Мамедом Халидовым (36-8-2) с польским паспортом.

KSW 77 Khalidov vs. Pudzianowski - видео боев

Кард KSW 77 и Результаты турнира

(Победители указаны первыми.)

Мамед Халидов (35-8-2) — ТКО 1 — Мариуш Пудзяновский (17-7)

Якуб Виклач (13-3-1) — SD 5 — Себастьян Пшибыш (10-2)

Бой за титул чемпиона KSW в легчайшем весе

Ибрагим Чужигаев (16-5) — UD 5 — Иван Эрслан (12-1)

Бой за титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе

Даниэль Рутковски (14-3) — SD 3 — Лом-Али Эскиев (20-5)

Анджей Гжебик (18-6) — KO 1 — Отон Жассе (21-8)

Патрик Качмарчик (8-2) — KO 1 — Паскаль Хинтцен (8-1)

Богдан Гнидко (8-0) — KO 1 — Мадалин Пирвулеску (5-0)

Михал Домин (4-3) — SBM 3 — Патрик Ликус (2-1)

Янн Лиассе (8-1) — SBM 2 — Адриан Гралак (5-0)

Шамад Эрзанукаев (1-0) — SBM 2 — Карл Макнелли (2-0)

Виктория Чижевска (0-0) — ТКО 1 — Александра Карасёва (0-0)