Локо – Академия Михайлова: Прямой эфир 20 декабря 2022

Сегодня в 18-30 в Ярославле, пройдет матч по хоккею между командами Локо (Ярославль) – Академия Михайлова (Тула). Встреча пройдет в рамках турнира Молодежной хоккейной лиги МХЛ — регулярного чемпионата 2022.

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Прямая трансляция Локо – Академия Михайлова