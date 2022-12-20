МХК Динамо М – СКА-Карелия: Прямой эфир 20 декабря 2022

Сегодня в 19-00 в Санкт-Петербурге, пройдет матч по хоккею между командами МХК Динамо М (Санкт-Петербург) – СКА-Карелия (Санкт-Петербург). Встреча пройдет в рамках турнира Молодежной хоккейной лиги МХЛ — регулярного чемпионата 2022.

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Смотрите матч МХК Динамо М – СКА-Карелия в прямом эфире и в записи!

Прямая трансляция МХК Динамо М – СКА-Карелия