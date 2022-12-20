МХК Динамо М – СКА-Карелия: Прямой эфир 20 декабря 2022

Категория: UFC, Беллатор, MMA, Бокс, Футбол, Хоккей, Теннис - Прямая трансляция

Сегодня в 19-00 в Санкт-Петербурге, пройдет матч по хоккею между командами МХК Динамо М (Санкт-Петербург) – СКА-Карелия (Санкт-Петербург). Встреча пройдет в рамках турнира Молодежной хоккейной лиги МХЛ — регулярного чемпионата 2022.

На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS. 
Смотрите матч МХК Динамо М – СКА-Карелия в прямом эфире и в записи!

 

 

 

Прямая трансляция МХК Динамо М – СКА-Карелия

 

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