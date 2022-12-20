Филадельфия Флайерз - Коламбус: Прямая трансляция 21.12.2022

В ночь с 20 на 21 декабря 2022 года, в Филадельфии (США), в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс. Начало прямого эфира 21.12.2022 в 03:00 по московскому времени.

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Смотрите матч Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс в прямом эфире и в записи!

Прямая трансляция Филадельфия - Коламбус

Филадельфия - Коламбус: Highlights