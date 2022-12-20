Торонто Мэйпл Лифс - Тампа Бэй: Прямая трансляция 21.12.2022

В ночь с 20 на 21 декабря 2022 года, в Торонто (Канада), в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Торонто Мэйпл Лифс - Тампа Бэй Лайтнинг. Начало прямого эфира 21.12.2022 в 03:00 по московскому времени.

На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS.

Смотрите матч Торонто Мэйпл Лифс - Тампа Бэй Лайтнинг в прямом эфире и в записи!

Торонто - Тампа Бэй: Прямая трансляция

Торонто - Тампа Бэй: Highlights