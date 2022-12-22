НХЛ. Торонто – Филадельфия: Прямая трансляция 22.12.2022 в 22:10

22 декабря 2022 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Торонто Мейпл Лифс – Филадельфия Флайерз. Начало прямого эфира 22.12.2022 в 22:10 по московскому времени.

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Прямая трансляция: Торонто – Филадельфия