Манчестер Сити - Ливерпуль. Прямая трансляция 22.12.2022

22 декабря 2022 года, в рамках Кубка Английской футбольной лиги в 1/8 финала, Манчестер Сити принимает Ливерпуль, начало прямого эфира 22.12.2022 в 23-00 по московскому времени.

У обоих команд очень достойная линия атаки, последняя встреча соперников закончилась 1-0 победой Ливерпуля: Смотрите матч Манчестер Манчестер Сити – Ливерпуль в прямом эфире и в записи!

Прямая трансляция Манчестер Сити - Ливерпуль

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До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию последний матч соперников:

Liverpool - Man City | Highlights