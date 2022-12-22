НХЛ. Рейнджерс – Айлендерс: Прямая трансляция 23.12.2022 в 03:00

В ночь с 22 на 23 декабря 2022 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс. Начало прямого эфира 23.12.2022 в 03:00 по московскому времени.

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Смотрите матч Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс в прямом эфире и в записи!

Прямая трансляция: Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс

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