Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз: Прямая трансляция 17.01.2023

В ночь с 16 на 17 января 2023 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022-2023, пройдет матч Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз. Начало прямого эфира 17.01.2023 в 03:30 по московскому времени.

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Смотрите матч New York Islanders - Washington Capitals в прямом эфире и в записи!

НХЛ: прямая трансляция

