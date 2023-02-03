Матч всех звёзд НХЛ 2023: Прямая трансляция 4 февраля в 03:00

В ночь с 3 на 4 февраля 2023 года, в г. Санрайз, штат Флорида, на домашней на арене клуба «Флорида Пантерз», пройдет 67-й матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги. Начало прямого эфира 4 февраля в 03:00 по московскому времени.

В матче звёзд НХЛ 2023, примут участие девять россиян: Кучеров, Василевский, Овечкин, Панарин, Свечников, Сорокин, Шестёркин, Капризов, Тарасенко. Для Александра Овечкина («Вашингтон») это 13-й игра на Матче звезд, что является рекордом лиги НХЛ.

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию: Плеер 1 Плеер 2