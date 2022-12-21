Флорида Пантерз - Нью-Джерси Девилз: Прямая трансляция 22.12.2022

В ночь с 21 на 22 декабря 2022 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Флорида Пантерз - Нью-Джерси Девилз. Начало прямого эфира 22.12.2022 в 03:00 по московскому времени.

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Смотрите матч Флорида Пантерз - Нью-Джерси Девилз в прямом эфире и в записи!

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