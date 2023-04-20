Нью-Джерси – Нью-Йорк Рейнджерс: Прямая трансляция 21 апреля

В ночь с 20 на 21 апреля 2023 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2023, пройдет матч: Нью-Джерси Девилз – Нью-Йорк Рейнджерс. Начало прямого эфира 21 апреля в 02:30 по московскому времени. На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS. 

Смотрите матч Нью-Джерси Девилз – Нью-Йорк Рейнджерс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

Нью-Джерси –  Рейнджерс: прямой эфир

 

 

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